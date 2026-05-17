Два альпиниста сотворили невозможное на вершине Эвереста

Известный непальский альпинист-рекордсмен Ками Рита Шерпа смог покорить Эверест в 32-й раз, обновив мировой и собственный рекорд, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oхu.Az с ссылкой на Himalayan Times , в этот же день альпинистка Лхакпа Шерпа побила мировой рекорд среди женщин, поднявшись на вершину в 11 раз.

Ками Рита Шерпа в соцсетях намекал, что это может быть его последний подъем на гору, но есть информация, что альпинист еще не уверен в этом.

