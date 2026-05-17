Туризм

Два альпиниста сотворили невозможное на вершине Эвереста

Горы, вершина Эвереста, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 04:59 Фото: pixabay
Известный непальский альпинист-рекордсмен Ками Рита Шерпа смог покорить Эверест в 32-й раз, обновив мировой и собственный рекорд, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oхu.Az с ссылкой на Himalayan Times, в этот же день альпинистка Лхакпа Шерпа побила мировой рекорд среди женщин, поднявшись на вершину в 11 раз.

Ками Рита Шерпа в соцсетях намекал, что это может быть его последний подъем на гору, но есть информация, что альпинист еще не уверен в этом.

Ранее мы сообщали, что в алматинских горах сотрудники МЧС оказали медицинскую помощь туристу и спустили его с горы.

