День Волги: с космоса показали величайшую реку Европы, впадающую в Каспийское море
Фото: pexels
Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев порадовал подписчиков новым видео, снятым с борта Международной космической станции (МКС), приурочив публикацию ко Дню Волги – одной из крупнейших рек России и Европы, сообщает Zakon.kz.
День Волги – ежегодный экологический праздник, отмечаемый 20 мая. Он учрежден для привлечения внимания к сохранению экосистемы величайшей реки Европы, рациональному использованию ее водных ресурсов и защите от загрязнения.
Примечательно, что впервые День Волги прошел в 2008 году.
Интересные факты:
- Волга – самая длинная река Европы, ее длина составляет около 3530 км.
- Берет начало на Валдайской возвышенности и впадает в Каспийское море.
- Крупнейшая в мире река внутреннего стока (не впадает в океан).
- Питание реки: в основном снеговое (около 60%), также грунтовые и дождевые воды.
- В бассейне Волги проживает около 60 млн человек.
