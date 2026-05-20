День Волги: с космоса показали величайшую реку Европы, впадающую в Каспийское море

Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев порадовал подписчиков новым видео, снятым с борта Международной космической станции (МКС), приурочив публикацию ко Дню Волги – одной из крупнейших рек России и Европы, сообщает Zakon.kz.

День Волги – ежегодный экологический праздник, отмечаемый 20 мая. Он учрежден для привлечения внимания к сохранению экосистемы величайшей реки Европы, рациональному использованию ее водных ресурсов и защите от загрязнения.

Примечательно, что впервые День Волги прошел в 2008 году.

Интересные факты:

Волга – самая длинная река Европы, ее длина составляет около 3530 км.

Берет начало на Валдайской возвышенности и впадает в Каспийское море.

Крупнейшая в мире река внутреннего стока (не впадает в океан).

Питание реки: в основном снеговое (около 60%), также грунтовые и дождевые воды.

В бассейне Волги проживает около 60 млн человек.

