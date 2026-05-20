Мир

День Волги: с космоса показали величайшую реку Европы, впадающую в Каспийское море

пароход, Волга, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 13:32 Фото: pexels
Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев порадовал подписчиков новым видео, снятым с борта Международной космической станции (МКС), приурочив публикацию ко Дню Волги – одной из крупнейших рек России и Европы, сообщает Zakon.kz.

День Волги – ежегодный экологический праздник, отмечаемый 20 мая. Он учрежден для привлечения внимания к сохранению экосистемы величайшей реки Европы, рациональному использованию ее водных ресурсов и защите от загрязнения.

Примечательно, что впервые День Волги прошел в 2008 году.

Интересные факты:

  • Волга – самая длинная река Европы, ее длина составляет около 3530 км.
  • Берет начало на Валдайской возвышенности и впадает в Каспийское море.
  • Крупнейшая в мире река внутреннего стока (не впадает в океан).
  • Питание реки: в основном снеговое (около 60%), также грунтовые и дождевые воды.
  • В бассейне Волги проживает около 60 млн человек.

Материал по теме


Космонавт показал казахстанский город с борта МКС

Немного ранее видеомейкер из Казахстана Ержан Акимбек показал одно из самых красивых мест страны, спрятанное среди гор Заилийского Алатау – Иссыкское озеро.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
