Казахстанец показал спрятанное среди гор озеро с трагическим прошлым
Автор напомнил, что в 1963 году мощный сель прорвал природную плотину и практически уничтожил озеро. Поток прошел вниз по долине, затронув и город Иссык.
Сегодня озеро восстановилось, но история этого места до сих пор напоминает о силе природы.
Сейчас, как отмечает казахстанец, это место притягивает своей тишиной, бирюзовой водой и атмосферой настоящей горной сказки.
"Говорят, здесь особенно чувствуется сила природы – одновременно красивая и непредсказуемая", – сказано в описании к серии снимков озера.
Комментаторы под постом решили поделиться своими эмоциями:
- Озеро очень красивое, а цвет воды – это вообще отдельная песня.
- В каком красивом месте мы живем.
- Волшебная красота.
- Красота неописуемая.
- Оно похоже на сердце.
- Самое красивое озеро.
Иссыкское озеро – одно из самых известных горных озер Казахстана, расположенное примерно в 70 км от Алматы, в ущелье Заилийского Алатау на высоте около 1750 метров над уровнем моря. Озеро славится бирюзовой водой, хвойными лесами и живописными горами вокруг.
Вот несколько интересных фактов о нем:
- Озеро имеет природное происхождение – его образовала огромная горная осыпь, перекрывшая ущелье тысячи лет назад.
- Вода в озере очень холодная даже летом, так как питается горными реками и таянием ледников.
- Рядом находится город Иссык, известный также находкой "Золотого человека" – сакского воина, обнаруженного в Иссыкском кургане.
Материал по теме
5 мая 2026 года мы рассказывали, когда в Алматы начнется купальный сезон и где разрешено купаться.