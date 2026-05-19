Общество

Казахстанец показал спрятанное среди гор озеро с трагическим прошлым

Озеро Иссык, Иссыкское озеро, туризм в Казахстане, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 10:06 Фото: pexels
Видеомейкер из Казахстана Ержан Акимбек показал одно из самых красивых мест страны, спрятанное среди гор Заилийского Алатау – Иссыкское озеро, сообщает Zakon.kz.

Автор напомнил, что в 1963 году мощный сель прорвал природную плотину и практически уничтожил озеро. Поток прошел вниз по долине, затронув и город Иссык.

Сегодня озеро восстановилось, но история этого места до сих пор напоминает о силе природы.

Сейчас, как отмечает казахстанец, это место притягивает своей тишиной, бирюзовой водой и атмосферой настоящей горной сказки.

"Говорят, здесь особенно чувствуется сила природы – одновременно красивая и непредсказуемая", – сказано в описании к серии снимков озера.

Комментаторы под постом решили поделиться своими эмоциями:

  • Озеро очень красивое, а цвет воды – это вообще отдельная песня.
  • В каком красивом месте мы живем.
  • Волшебная красота.
  • Красота неописуемая.
  • Оно похоже на сердце.
  • Самое красивое озеро.

Иссыкское озеро – одно из самых известных горных озер Казахстана, расположенное примерно в 70 км от Алматы, в ущелье Заилийского Алатау на высоте около 1750 метров над уровнем моря. Озеро славится бирюзовой водой, хвойными лесами и живописными горами вокруг.

Вот несколько интересных фактов о нем:

  • Озеро имеет природное происхождение – его образовала огромная горная осыпь, перекрывшая ущелье тысячи лет назад.
  • Вода в озере очень холодная даже летом, так как питается горными реками и таянием ледников.
  • Рядом находится город Иссык, известный также находкой "Золотого человека" – сакского воина, обнаруженного в Иссыкском кургане.

5 мая 2026 года мы рассказывали, когда в Алматы начнется купальный сезон и где разрешено купаться.

Анастасия Московчук
