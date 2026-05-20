Обвинения против брата Фиделя Кастро: США и Куба на грани нового кризиса

Власти США добились предъявления уголовных обвинений в отношении бывшего президента Кубы Рауль Кастро, что может дополнительно обострить и без того напряженные отношения между Вашингтоном и Гаваной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CNN, обвинительное заключение против 94-летнего брата Фиделя Кастро, одного из последних представителей кубинского революционного руководства, было обнародовано в среду.

Раулю Кастро вменяются сговор с целью убийства граждан США, уничтожение воздушного судна и убийство. В деле также фигурируют другие обвиняемые.

Речь идет об инциденте 1996 года, когда были сбиты два гражданских самолета организации кубинских эмигрантов Brothers to the Rescue ("Братья во спасение"). По версии следствия, тогдашний министр обороны Кубы Рауль Кастро якобы отдал приказ на атаку, в результате которой погибли четыре человека, включая троих граждан США.

В Вашингтоне этот шаг рассматривается как очередной пример давления на руководство Кубы, с которой США сохраняют многолетний политический конфликт. Эксперты предупреждают, что ситуация может усилить напряженность между странами.

На фоне появления информации об обвинениях ранее высказывались опасения о возможной эскалации, включая сценарии силового давления, аналогичные действиям США в отношении Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп уже заявлял о жесткой позиции в отношении Кубы, утверждая, что страна "скоро падет". Госсекретарь Марко Рубио также неоднократно выступал за смену политического режима на острове.

