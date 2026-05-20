Мир

Куба обвинила США в искажении истории в деле против Рауля Кастро

Куба заявила о попытке переписать историю в деле против Рауля Кастро, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 00:31 Фото: magnific.com
Президент Кубы Мигель Диас-Канель резко отреагировал на обвинения США против бывшего лидера страны Рауля Кастро, назвав их политически мотивированными и не имеющими юридической основы, сообщает Zakon.kz.

В соцсети X (бывшая Twitter) он написал, что обвинения Вашингтона являются частью политического давления и направлены на создание сфабрикованного досье.

"Предполагаемое обвинение против Армии генерала Рауля Кастро Руса, которое только что обнародовало правительство Соединенных Штатов, лишь свидетельствует о высокомерии и разочаровании, которые вызывает у представителей империи непоколебимая твердость Кубинской революции и единство и нравственная сила ее руководства", – заявил Диас-Канель.

Он добавил, что данный шаг не имеет юридической основы и направлен на оправдание возможной военной агрессии против Кубы.

"Это политический шаг, лишенный какой-либо юридической основы, который лишь призван пополнить досье, фабрикуемое для оправдания безрассудства военной агрессии против Кубы", – подчеркнул президент Кубы.

Диас-Канель также обвинил США в искажении событий, связанных со сбитием в 1996 году самолетов организации "Братья за спасение", заявив, что Куба действовала в рамках самообороны.

"США лгут и манипулируют событиями вокруг сбития самолетиков наркотеррористической организации "Братья за спасение" в 1996 году", – отметил он.

По его словам, действия Кубы соответствовали международному праву и были ответом на неоднократные нарушения воздушного пространства страны.

"24 февраля 1996 года Куба действовала в законной самообороне в пределах своих территориальных вод после неоднократных и опасных нарушений нашего воздушного пространства известными террористами", – говорится в заявлении.

В завершение Диас-Канель подчеркнул, что Рауль Кастро пользуется уважением в стране и за ее пределами, а его деятельность имеет "этическую высоту и гуманистический смысл".

Ранее сообщалось, что власти США добились предъявления уголовных обвинений в отношении бывшего президента Кубы Рауль Кастро, что может дополнительно обострить и без того напряженные отношения между Вашингтоном и Гаваной.

