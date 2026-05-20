Живодера наказали за издевательство над собакой в Талдыкоргане

Полицейские Жетысу нашли живодера, который привязал собаку к машине и тащил ее по дороге. Пса у хозяина забрали, а самого мужчину оштрафовали. Свидетелями жуткой сцены стали жители Талдыкоргана. Они и опубликовали ролик в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, как собаку волокут по дороге, привязав поводок к машине. Несчастный пес едва успевал за движущимся автомобилем.

По информации КТК, позже полицейские нашли водителя. Пострадавшего пса передали в ветслужбу, а его хозяина оштрафовали на 18,5 тыс. тенге.

"Сотрудниками полиции установлен и привлечен к ответственности местный житель за жестокое обращение с животным. Собака установлена и передана ветеринарной службе. Полиция напоминает: жестокое обращение с животными недопустимо и влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан". Официальный представитель ДП области Жетысу Жанар Калыкова

Ранее сообщалось, что в одном из дворов Алатауского района Алматы жители обнаружили страшную находку: обезображенные трупы животных, предположительно собак, были свалены в кучу на мусорке.