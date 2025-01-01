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События

Токаев поздравил президента Кубы с Днем победы революции

Токаев, Куба, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 16:01 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса и кубинский народ с национальным праздником – Днем победы революции, сообщает Zakon.kz.

В поздравительной телеграмме президент выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям сотрудничество двух стран, развивающееся в духе традиционной дружбы и доверия, будет неуклонно укрепляться.

"Касым-Жомарт Токаев пожелал Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу успехов в его ответственной деятельности, а народу Кубы – благополучия и процветания", – говорится в сообщении.

Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Новым годом.

Андрей Дюсупов
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