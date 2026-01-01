Токаев направил телеграмму президенту Кубы
Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев поздравил Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса и его соотечественников с национальным праздником Республики Куба – Днем победы революции, сообщает Zakon.kz.
В телеграмме президент выразил уверенность в том, что отношения между Казахстаном и Кубой, основанные на узах дружбы и взаимопонимания, будут и впредь укрепляться на благо двух народов, сообщили в Акорде.
"Касым-Жомарт Токаев пожелал Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу успехов в его ответственной деятельности, а кубинскому народу – благополучия и процветания", – говорится в сообщении.
