Токаев направил телеграмму президенту Кубы

Касым-Жомарт Токаев, Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2026 16:00 Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев поздравил Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса и его соотечественников с национальным праздником Республики Куба – Днем победы революции, сообщает Zakon.kz.

В телеграмме президент выразил уверенность в том, что отношения между Казахстаном и Кубой, основанные на узах дружбы и взаимопонимания, будут и впредь укрепляться на благо двух народов, сообщили в Акорде.

"Касым-Жомарт Токаев пожелал Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу успехов в его ответственной деятельности, а кубинскому народу – благополучия и процветания", – говорится в сообщении.

Кто из мировых лидеров поздравил Касым-Жомарта Токаева с Новым годом – читайте по ссылке.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
