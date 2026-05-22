Загадочные шары, сбитые объекты и показания пилотов: США раскрыли новые архивы об НЛО

Пентагон опубликовал новую партию из 64 файлов, связанных с наблюдениями неопознанных аномальных явлений (UAP), сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, был представлен второй пакет рассекреченных материалов, включая свидетельство офицера разведки за 2025 год, который заявил, что после одного из эпизодов был "практически лишен дара речи".



Документы, обнародовать которые ранее распорядился президент США Дональд Трамп, размещены на официальном сайте Пентагона. В новый пакет вошли шесть PDF-документов, семь аудиозаписей и 51 видеозапись с предполагаемыми наблюдениями UAP, зафиксированными военными. Каждый ролик сопровождается описанием обстоятельств съемки.

Публикация стала продолжением первой части архива, опубликованной двумя неделями ранее, в которую вошли материалы ФБР, отчеты военных пилотов о странных объектах в небе, дипломатическая переписка и снимки миссий NASA.

Основную часть новой подборки составляют инфракрасные видеозаписи, сделанные военными системами наблюдения в период с 2018 по 2023 год. По данным Пентагона, материалы были собраны Управлением по разрешению аномалий во всех средах (AARO) по запросу Конгресса США.

При этом ведомство уточняет, что у части файлов отсутствует подтвержденная цепочка хранения, а сведения о времени и месте съемки носят предварительный характер.

Отдельные материалы включают эпизоды, в том числе предполагаемое поражение неизвестного объекта истребителем над озером Гурон в 2023 году, а также записи сферических объектов, входящих в воду рядом с подводными лодками.

В документах также представлены исторические сообщения о наблюдениях НЛО, данные о деятельности советской разведки и материалы Министерства энергетики США, включая отчеты с объекта PANTEX.

Наиболее примечательным стал рапорт действующего офицера разведки, описавшего серию наблюдений во время полета на военном вертолете в 2025 году. По его словам, экипаж наблюдал многочисленные светящиеся объекты, а также два крупных овальных объекта оранжевого цвета, находившихся в непосредственной близости от воздушного судна.

Офицер отметил, что после инцидента он и его коллеги были "практически лишены дара речи".

Также опубликованы аудиозаписи с миссий NASA "Аполлон" и "Меркурий", где астронавты описывают наблюдения странных объектов в космосе. Позднее NASA объяснило эти явления отделением частиц замерзшего конденсата от корпуса корабля, которые отражали солнечный свет и создавали эффект "светлячков".

Ранее США обнародовали данные о погоне 13 истребителей за НЛО необычной формы.