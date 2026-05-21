В США обнародовали данные о погоне 13 истребителей за НЛО необычной формы

В США опубликовали новые документы о неопознанных летающих объектах. Организация Disclosure Foundation обнародовала более 300 страниц отчетов Агентства национальной безопасности после запроса по закону о свободе информации, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Newsweek , 13 истребителей поднимали в воздух для перехвата НЛО в форме звезды. В одном из отчетов свидетель дал описание этому загадочному объекту.

С его слов, он не был похож на самолет. НЛО двигался рывками на большой высоте и постоянно разворачивался. Он светился белым с легким голубоватым отливом.

В других документах есть данные об объекте с двумя желтыми огнями, который бесшумно летал на малой высоте и менял направление, а также о сферическом НЛО ярче солнца.

Ранее Пентагон раскрыл архивы о наблюдениях НЛО за 80 лет.