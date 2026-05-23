Ощутимое землетрясение произошло рядом с вулканом на Гавайях

На Гавайях произошло землетрясение магнитудой 6,0. Подземные толчки зафиксировали вечером 23 мая рядом с районом Хонаунау-Напупу на Большом острове, сообщили в Геологической службе США (USGS), сообщает Zakon.kz.

Как пишет CNBC, после землетрясения специалисты начали проверку состояния вулкана Килауэа – одного из самых активных вулканов мира, расположенного на острове Гавайи. С декабря 2024 года он периодически проявляет активность.

Ранее Гавайская вулканологическая обсерватория предупреждала, что очередное извержение Килауэа может начаться в период с 24 по 27 мая.

По данным USGS, подземные толчки ощущались не только на Большом острове, но также на Мауи и Оаху. Очаг землетрясения находился на глубине около 23 км.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил, что угрозы цунами нет. На данный момент информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Ситуация остается под наблюдением специалистов.

Ранее сообщалось, что у берегов Папуа-Новой Гвинеи зафиксировали землетрясение.