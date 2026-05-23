Ощутимое землетрясение произошло рядом с вулканом на Гавайях
Как пишет CNBC, после землетрясения специалисты начали проверку состояния вулкана Килауэа – одного из самых активных вулканов мира, расположенного на острове Гавайи. С декабря 2024 года он периодически проявляет активность.
Ранее Гавайская вулканологическая обсерватория предупреждала, что очередное извержение Килауэа может начаться в период с 24 по 27 мая.
По данным USGS, подземные толчки ощущались не только на Большом острове, но также на Мауи и Оаху. Очаг землетрясения находился на глубине около 23 км.
Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил, что угрозы цунами нет. На данный момент информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Ситуация остается под наблюдением специалистов.
Ранее сообщалось, что у берегов Папуа-Новой Гвинеи зафиксировали землетрясение.