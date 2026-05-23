Радиостанция Судного дня вновь удивила странными словами в эфире

Таинственная "Радиостанция Судного дня" 23 мая передала в эфир два слова, сообщает Zakon.kz.

Сигналы зафиксировал Telegram-канал "УВ-76 логи".

В 18:23 в эфире прозвучали "сказопат" и "снопотюль".

До этого, утром, радиостанция передала слово "плодозвяк".

Ранее 16 таинственных сообщений прозвучало в эфире "Радиостанции судного дня".