Радиостанция Судного дня вновь удивила странными словами в эфире
Таинственная "Радиостанция Судного дня" 23 мая передала в эфир два слова, сообщает Zakon.kz.
Сигналы зафиксировал Telegram-канал "УВ-76 логи".
В 18:23 в эфире прозвучали "сказопат" и "снопотюль".
До этого, утром, радиостанция передала слово "плодозвяк".
Ранее 16 таинственных сообщений прозвучало в эфире "Радиостанции судного дня".
