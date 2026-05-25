В семье Дональда Трампа провели свадьбу

48-летний Дональд Трамп-младший заключил брак со своей возлюбленной 39-летней моделью Беттиной Андерсон, сообщает Zakon.kz.

Пара официально зарегистрировала отношения 21 мая во Флориде, в доме сестры-близнеца невесты Кристины Андерсон Макферсон. Изначально свадьба должна была состояться на Багамах в прошедшие выходные, но влюбленные решили не откладывать событие. Об этом передает The New York Times.

23 мая Дональд Трамп-младший сделал репост свадебной публикации своей избранницы.

"Навеки твоя, навеки мой", – подписала черно-белое фото с кольцами избранница президентской семьи.

Трамп-младший сделал предложение руки и сердца Беттине Андерсон в конце прошлого года на рождественском приеме в Белом доме. До помолвки пара встречалась около года. Ранее у сына президента США был пятилетний роман с экс-ведущей Fox News Кимберли Гилфойл, а также первый брак с Ванессой Хейден, в котором родилось пятеро детей.

С 30 июня главная разведчица США уходит в отставку по семейным обстоятельствам.