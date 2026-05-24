Мир

Огромные столбы пепла: вулкан Семеру устроил серию извержений в Индонезии

Фото: wikipedia
На индонезийском вулкане Семеру за последние сутки зафиксировано шесть извержений, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал MAGMA Indonesia, вулкан расположен в районе Лумаджанг на востоке острова Ява. Во время первого выброса столб пепла поднялся на высоту 4,6 км над уровнем моря, при этом плотный пепловый шлейф распространился в северо-западном направлении.

В ходе последующих извержений высота выбросов достигала 4,2 и 4,7 км над уровнем моря. Отмечается, что вулканическая активность сопровождалась повторными выбросами пепла различной интенсивности.

По данным Центра вулканологии и смягчения геологических опасностей Индонезии (CVGHM), наблюдение за активностью Семеру продолжается. Ведомство использует систему предупреждений VONA, которая фиксирует изменения активности вулканов и информирует авиационные службы о возможных рисках.

Ранее сообщалось, что вулкан в Антарктиде выбрасывает в воздух золото на 2 млн тенге в день.

Елена Беляева
Елена Беляева
