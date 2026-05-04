Вулкан в Антарктиде выбрасывает в воздух золото на 2 млн тенге в день

В Антарктиде десятки вулканов, но одним из самых свирепых на континенте является Эребус. Это самый высокий действующий вулкан в Антарктиде – высота его вершины составляет 3794 метра – и самый южный действующий вулкан на Земле, сообщает Zakon.kz.

Как пишет IFL Science, названный в честь олицетворения тьмы в греческой мифологии, вулкан Эребус может похвастаться постоянным лавовым озером, глубина которого достигает нескольких километров.

Оно бурлит по меньшей мере с 1972 года и остается раскаленным докрасна даже зимой, что делает его одним из всего пяти известных лавовых озер на планете.

Вулкан Эребус также примечателен любопытным открытием, сделанным учеными, изучающими его газовые выбросы. Эти выбросы содержат мельчайшие кристаллы металлического золота размером не более 20 микрометров . По оценкам, за один день вулкан выбрасывает около 80 граммов (2,8 унции) золота – это примерно 6000 долларов (2 млн 783 тыс. 880 тенге).

Золотая пыль распространяется на большие расстояния. Исследователи из Антарктики обнаружили следы золота в окружающем воздухе на расстоянии до 1000 километров от вулкана.

