Крупный город в Японии засыпало пеплом после мощного извержения Сакурадзимы

В Японии произошло мощное извержение вулкана Сакурадзима, в результате которого отдельные районы города Кагосима оказались покрыты вулканическим пеплом, сообщает Zakon.kz.

По данным наблюдений, пишут иностранные СМИ, вулкан выбросил в атмосферу пепловый столб высотой около 12 километров. Сакурадзима считается одним из самых активных вулканов Японии и регулярно проявляет повышенную активность.

"Хотя это выглядит драматично, для Сакурадзимы это не редкость. Это один из самых активных вулканов Японии, и местные жители давно привыкли справляться с регулярными опаданиями пепла", – говорится в сообщении портала Volcaholic.

Сакурадзима – один из самых известных и активных действующих вулканов в Японии, расположенный в префектуре Кагосима на юге острова Кюсю.

Также издание поделилось эпичным видео с места событий.

Large eruption from Japan’s Sakurajima volcano today, leaving parts of Kagoshima City blanketed in ash.



While it looks dramatic, this isn’t unusual for Sakurajima. It’s one of Japan’s most active volcanoes, and local residents are well accustomed to dealing with regular ashfall.… pic.twitter.com/fbn8Bj2F9T — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 7, 2026

Отметим, что две недели назад ощутимое землетрясение произошло рядом с вулканом на Гавайях.