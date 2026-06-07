#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

Крупный город в Японии засыпало пеплом после мощного извержения Сакурадзимы

вулкан, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2026 19:05 Фото: соцсеть Х/@volcaholic1
В Японии произошло мощное извержение вулкана Сакурадзима, в результате которого отдельные районы города Кагосима оказались покрыты вулканическим пеплом, сообщает Zakon.kz.

По данным наблюдений, пишут иностранные СМИ, вулкан выбросил в атмосферу пепловый столб высотой около 12 километров. Сакурадзима считается одним из самых активных вулканов Японии и регулярно проявляет повышенную активность.

"Хотя это выглядит драматично, для Сакурадзимы это не редкость. Это один из самых активных вулканов Японии, и местные жители давно привыкли справляться с регулярными опаданиями пепла", – говорится в сообщении портала Volcaholic.

Сакурадзима – один из самых известных и активных действующих вулканов в Японии, расположенный в префектуре Кагосима на юге острова Кюсю.

Также издание поделилось эпичным видео с места событий.

Отметим, что две недели назад ощутимое землетрясение произошло рядом с вулканом на Гавайях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
вулкан, Япония
13:21, 05 июля 2025
Самое мощное извержение вулкана за последние семь лет произошло в Японии
извержение вулкана в Индонезии
19:49, 01 декабря 2025
Три извержения вулкана потрясли Индонезию на фоне разрушительных наводнений
гигантский столб пепла, извержение вулкана
18:41, 17 июня 2025
Извержение вулкана в Индонезии выбросило облако пепла на высоту 11 км
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хабиб Нурмагомедов назвал главный секрет своего успеха в ММА
02:48, 08 июня 2026
Хабиб Нурмагомедов назвал главный секрет своего успеха в ММА
Арман Царукян поставил миллион долларов на поражение Илии Топурии
02:21, 08 июня 2026
Арман Царукян поставил миллион долларов на поражение Илии Топурии
В UFC изменится система составления рейтингов бойцов
01:45, 08 июня 2026
В UFC изменится система составления рейтингов бойцов
Коболли прокомментировал поражение от Зверева в финале &quot;Ролан Гаррос&quot;
01:16, 08 июня 2026
Коболли прокомментировал поражение от Зверева в финале "Ролан Гаррос"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: