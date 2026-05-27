Тысячи живых сомов высыпались из грузовика прямо на заправке в Индонезии

АЗС в Индонезии превратилась в "пруд с сомами" после ДТП с грузовиком. У большегруза неожиданно порвался тент, и невероятное количество рыб заполнило всю заправку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Detikcom, в индонезийском округе Клатен автозаправочная станция оказалась буквально заполнена рыбой после того, как грузовик, перевозивший сомов, попал в аварию и опрокинулся.

Detik detik Mobil Dengan Muatan LELE SEGAR Alami Terpal Jebol ketika akan isi bensin



Ribuan Lele Jatuh Berserakan 😭🥹



Lokasi : Pom Bensin Cokro Klaten jawa tengah pic.twitter.com/T9K7G1CU2j — CatatanAli7 (@Catatan_ali7) May 24, 2026

Инцидент произошел на одной из дорог в Центральной Яве. В результате ДТП кузов машины раскрылся, и тысячи живых сомов высыпались прямо на территорию АЗС. Видео и фотографии с места происшествия быстро разошлись по соцсетям и местным СМИ.

disini SPBU bukan buat beli bensin tapi untuk panen ikan



SPBU Cokro Tulung – Klaten pic.twitter.com/rU5M4iiE2E — 𝐎𝐦𝐉_𝙹³ռɢɢօtȶ (@OmJ_J3Nggott) May 23, 2026

Местные жители и очевидцы начали массово собирать рыбу вручную, из-за чего заправка на время превратилась в импровизированный "рыбный пруд".

По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением. О пострадавших не сообщается.

