Мир

Тигр растерзал четырех женщин в Индии

Индия, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 08:31 Фото: pixabay
Утром 22 мая в округе Чандрапур после нападения тигра погибли четыре женщины, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Indian Express, все женщины собирали листья тенду. Девять из них смогли спастись. Они звали на помощь, кричали, а затем выбежали из леса.

Жители деревни побежали в лес, как только услышали крики. Позже на место происшествия прибыли сотрудники лесного ведомства и полиции.

Власти заявили, что выплатят семьям погибших по 25 тыс. рупий. Это около 263 долларов. Также они ввели полный запрет на сбор листьев тенду в лесу до дальнейшего уведомления.

Днями ранее в Индии жертвой слона стала туристка.

