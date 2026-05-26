Тигр растерзал четырех женщин в Индии

Утром 22 мая в округе Чандрапур после нападения тигра погибли четыре женщины, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Indian Express, все женщины собирали листья тенду. Девять из них смогли спастись. Они звали на помощь, кричали, а затем выбежали из леса.

Жители деревни побежали в лес, как только услышали крики. Позже на место происшествия прибыли сотрудники лесного ведомства и полиции.

Tiger kills woman, injures 4 persons in MP's Bandhavgarh; angry locals assault forest staff. pic.twitter.com/WdaWnYlzSS — News Arena India (@NewsArenaIndia) May 24, 2026

Власти заявили, что выплатят семьям погибших по 25 тыс. рупий. Это около 263 долларов. Также они ввели полный запрет на сбор листьев тенду в лесу до дальнейшего уведомления.

Днями ранее в Индии жертвой слона стала туристка.