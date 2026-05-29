Популярные у казахстанских туристов страны ужесточили въезд из-за вспышки Эболы

Вспышка, вызванная штаммом Бундибугйо, уже унесла жизни около 220 человек и привела к 900 случаям заражения в Конго и Уганде. В ВОЗ заявили, что вирус Эболы развивается крайне стремительно, сообщает Zakon.kz.

Как передает "24.kz" со ссылкой на данные ВОЗ, из-за сложившейся эпидемиологической ситуации сразу 11 стран ужесточили правила въезда.

После объявления чрезвычайной ситуации международного масштаба сразу несколько стран усилили ограничения на въезд. США, Канада, Индия, Таиланд, Кения, Мексика и другие государства ввели запрет на въезд для жителей Конго, Уганды и Южный Судан, а также усилили карантинные и медицинские проверки для прибывающих иностранцев.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что борьбу с вирусом осложняют возобновившиеся боевые действия на востоке Конго. В ВОЗ также добавили, что против данного штамма вируса пока не существует ни вакцины, ни эффективного лечения.

