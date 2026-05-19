ВОЗ объявила вспышку Эболы в Африке чрезвычайной ситуацией международного значения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения (PHEIC), сообщает Zakon.kz.

Как отмечается на официальном сайте организации, поводом для экстренного решения стали быстрое распространение вируса, рост числа заболевших и отсутствие одобренной вакцины против редкого штамма Bundibugyo.

По данным ВОЗ, в республике Конго зарегистрированы сотни подозрительных случаев заболевания и десятки смертей. Еще два подтвержденных случая выявлены в соседней Уганде.

"По состоянию на 16 мая 2026 года на территории по меньшей мере трех медико-санитарных зон (Буниа, Рвампара и Монгвалу) в провинции Итури (Демократическая Республика Конго) было зарегистрировано 246 случаев с подозрением на инфекцию и 80 смертей, предположительно вызванных ею. Кроме того, 15 и 16 мая в Кампале (Уганда) с интервалом в 24 часа инфекция была лабораторно подтверждена у двух лиц, которые прибыли из Демократической Республики Конго и, по всей видимости, не контактировали друг с другом. Один из заболевших скончался. 16 мая был зарегистрирован еще один пациент, прибывший из Итури в Киншасу, у которого при подтверждающем тесте на вирус Бундибуджио в Национальном институте биомедицинских исследований был получен отрицательный результат, в связи с чем данный случай пока не считается подтвержденным". ВОЗ

Вместе с тем в нескольких медико-санитарных зонах Итури зарегистрированы необычные групповые случаи смерти вне медицинских учреждений, симптоматика которых соответствовала клинической картине болезни, вызванной вирусом Бундибуджио (БВВБ). При этом в Итури, а также в Северном Киву выявлены лица с подозрением на вирус.

Ситуацию осложняет распространение вируса в густонаселенных районах и регионах вооруженных конфликтов на востоке Конго. Кроме того, зафиксированы заражения среди медицинских работников, что может свидетельствовать о передаче инфекции внутри лечебных учреждений.

"В зоне вспышки также зарегистрировано по меньшей мере четыре случая смерти медицинских работников, у которых наблюдались симптомы, характерные для вирусной геморрагической лихорадки. Это вызывает обеспокоенность по поводу возможной передачи вируса при оказании медицинской помощи, недостаточного соблюдения мер профилактики и контроля инфекций, а также потенциального формирования очагов распространения вируса в учреждениях здравоохранения", – отметили в организации.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация "глубоко обеспокоена" скоростью распространения инфекции и масштабами вспышки. Особую тревогу у специалистов вызывает то, что речь идет о штамме Bundibugyo, против него пока не существует лицензированных вакцин и специфического лечения. ВОЗ также предупредила, что реальные масштабы вспышки могут быть значительно больше официально выявленных случаев.

ВОЗ уже направила на борьбу со вспышкой миллионы долларов экстренной помощи, а также начала переброску специалистов и медицинских грузов в регион. В организации подчеркнули, что вспышка пока не считается пандемией, однако риск дальнейшего распространения болезни в соседние страны остается высоким.

Врачи предупреждают, что вирус Эбола передается через контакт с биологическими жидкостями зараженного человека или животного. Болезнь сопровождается высокой смертностью и может вызывать тяжелые кровотечения, лихорадку и поражение внутренних органов.

По информации газеты The Guardian, представительница ВОЗ в Демократической Республике Конго Анн Ансия в своем выступлении подтвердила, что вспышка лихорадки Эбола наверняка не закончится даже через два месяца.

"Я не думаю, что за два месяца мы закончим с этой вспышкой", – цитирует слова представителя организации издание.

