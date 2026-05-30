#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

В Японии зумеры получили новый способ владеть дорогими автомобилями

в Японии придумали новый способ владения авто, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 13:42 Фото: magnific.com
В Японии среди молодежи набирает популярность сервис совместного владения спорткарами, который позволяет нескольким людям "вскладчину" пользоваться одним автомобилем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Carscoops, речь идет о модели, при которой участники не оплачивают полную стоимость Ferrari или других автомобилей, а делят между собой только амортизацию. При этом каждый совладелец получает ограниченное время использования – до 50 дней в год.

Идея особенно заинтересовала представителей поколения зумеров: молодые японцы начали активно объединяться, чтобы получить доступ к дорогим спорткарам без необходимости их покупки. По данным компании, уже около 3,5 тыс. человек выразили желание воспользоваться сервисом.

Сервис фактически позволяет ездить на Ferrari и других моделях по очереди, снижая финансовую нагрузку на каждого участника и делая владение суперкаром более доступным.

Ранее сообщалось, что ждет водителя в Казахстане, который потерял документы на автомобиль.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
соска
14:15, 15 февраля 2026
Соска, шишка и таблетки для собак: какие способы снятия стресса набирают популярность у зумеров
Получи Telegram Premium бесплатно
19:05, 09 ноября 2023
Получи Telegram Premium бесплатно
Новый тренд у зумеров - аскеза от интернета
07:30, 05 апреля 2025
Необычная соцсеть набрала популярность у американских зумеров
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Чесноков вернется в Казахстан
13:58, Сегодня
Вернётся в Казахстан? В Шотландии обсуждают вероятность отъезда Чеснокова из "Хартса"
Ордынец о ничьей с &quot;Окжетпесом&quot;
13:31, Сегодня
Игрок "Актобе" назвал ничью с "Окжетпесом" поражением
После Шайдорова спортсмены начали наезжать на чиновников
12:59, Сегодня
Конфликт Шайдорова с министерством "открыл ящик Пандоры" в казахстанском спорте
Конфликт Шайдорова разобрал блогер
12:24, Сегодня
Известная казахстанская журналистка Жусупова "разобрала" скандал Шайдорова с Минспорта РК
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: