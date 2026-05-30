В Японии зумеры получили новый способ владеть дорогими автомобилями

В Японии среди молодежи набирает популярность сервис совместного владения спорткарами, который позволяет нескольким людям "вскладчину" пользоваться одним автомобилем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Carscoops, речь идет о модели, при которой участники не оплачивают полную стоимость Ferrari или других автомобилей, а делят между собой только амортизацию. При этом каждый совладелец получает ограниченное время использования – до 50 дней в год.

Идея особенно заинтересовала представителей поколения зумеров: молодые японцы начали активно объединяться, чтобы получить доступ к дорогим спорткарам без необходимости их покупки. По данным компании, уже около 3,5 тыс. человек выразили желание воспользоваться сервисом.

Сервис фактически позволяет ездить на Ferrari и других моделях по очереди, снижая финансовую нагрузку на каждого участника и делая владение суперкаром более доступным.

