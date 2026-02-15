Соска, шишка и таблетки для собак: какие способы снятия стресса набирают популярность у зумеров

Соски, слезы на кладбище и таблетки для собак – в соцсетях набирают популярность необычные способы борьбы с тревогой. Подробнее – на Zakon.kz.

Зумеры массово тестируют нестандартные способы борьбы со стрессом – от сосок до ветеринарных успокоительных. Психологи объясняют: за странными трендами стоят хроническая тревожность, эффект моды и попытка быстро вернуть ощущение контроля, пишет портал "Доктор Питер".

В соцсетях завирусился тренд на использование пустышек: молодые люди признаются, что сосут соски после ссор, тяжелого рабочего дня или перед экзаменами. По их словам, это снижает тревожность не хуже успокоительных.

Другой тренд – поездки в "мрачные" публичные места, например, на кладбища или к психиатрическим больницам, чтобы там поплакать и "прожить эмоции".

Более опасная практика – покупка успокоительных препаратов для собак. После роста спроса маркетплейсы ограничили их продажу.

Почему это работает

Психотерапевт Екатерина Пастухова объясняет популярность таких методов высоким уровнем базового напряжения у поколения Z. Среди главных факторов – глобальная нестабильность, экономические кризисы, войны, эпидемии, быстрые технологические изменения и цифровая среда, где проходит почти вся жизнь – от учебы до личных отношений.

По словам эксперта, сосание, жевание, перебирание предметов – это попытка телесной саморегуляции. У старших поколений эту функцию часто выполняют жвачка, сигареты или алкоголь.

Использование соски психолог связывает с регрессией – возвращением к раннему опыту безопасности и тактильного контакта. Однако при частом применении подобные способы могут формировать зависимость от внешнего объекта вместо развития самостоятельных навыков эмоциональной регуляции.

Эффект моды

Психолог и писатель Светлана Иконникова отмечает, что значительную роль играет эффект тренда. Люди склонны пробовать новое, если это становится массовым. По тому же принципу распространяются и другие вирусные практики – например, наблюдение за кедровой или сосновой шишкой в ванной, которая раскрывается и закрывается в зависимости от влажности.

Эксперт подчеркивает: следование моде – естественный механизм социальной адаптации, однако не каждый тренд безопасен. Покупка соски не несет рисков, а вот прием ветеринарных препаратов без назначения врача может быть опасен.

Почему не к психотерапевту

По словам Иконниковой, часть молодых людей избегает профессиональной помощи из-за страха или стигматизации. В результате они выбирают альтернативные способы – даже если их эффективность сомнительна.

Отдельная группа – те, кто сознательно ищет "особые" методы и не доверяет массовым решениям. В таких случаях сам ритуал может временно снижать тревогу за счет ощущения уникальности и контроля.

Эксперты сходятся во мнении: необычные способы самопомощи могут кратковременно снижать напряжение, но не заменяют полноценной психологической поддержки и развития навыков саморегуляции.

