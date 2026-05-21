Потерял документы на авто – что ждет водителя в Казахстане

Что делать при потере техпаспорта автомобиля в Казахстане, рассказали в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.

Так, казахстанец обратился с вопросом к специалистам госкорпорации и уточнил, что потерял техпаспорт на авто. "Как я могу восстановить его?" – спросил он 21 мая 2026 года. Как оказалось, процедура весьма простая. Прежде всего, необходимо физически обратиться в Специализированный центр обслуживания населения (СпецЦОН). "Уже там предоставить удостоверение личности, написать заявление и оплатить госпошлину в размере 1,25 МРП (5 406 тенге)". Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" В 2026 году 1 МРП составляет 4 325 тенге. Ранее сообщались подробности того, в каких случаях необходимо провести замену техпаспорта транспортного средства.

