Советы

Потерял документы на авто – что ждет водителя в Казахстане

Фото: Zakon.kz
Что делать при потере техпаспорта автомобиля в Казахстане, рассказали в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.

Так, казахстанец обратился с вопросом к специалистам госкорпорации и уточнил, что потерял техпаспорт на авто.

"Как я могу восстановить его?" – спросил он 21 мая 2026 года.

Как оказалось, процедура весьма простая.

Прежде всего, необходимо физически обратиться в Специализированный центр обслуживания населения (СпецЦОН).

"Уже там предоставить удостоверение личности, написать заявление и оплатить госпошлину в размере 1,25 МРП (5 406 тенге)".Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

В 2026 году 1 МРП составляет 4 325 тенге.

Ранее сообщались подробности того, в каких случаях необходимо провести замену техпаспорта транспортного средства.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
