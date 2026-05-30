Мир

Еще одна трагедия: трое альпинистов насмерть разбились в горах Аляски

Природа, небо, лес, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2026 04:30 Фото: pexels
Во время высокогорной экспедиции по горному хребту на Аляске (США) три альпиниста из латвийской команды погибли. Еще один находится в тяжелом состоянии в больнице, сообщает Zakon.kz.

Как передает ERR, целью высокогорной экспедиции латвийской команды было до 11 июня достичь самой высокой вершины Северной Америки – 6190-метровой горы Денали. Экспедиция началась 14 мая.

Рейнджеры Национального парка Денали получили сообщение о происшествии, случившемся на высоте более 5 километров, около полуночи.

Трое латвийских альпинистов погибли после падения со склона Денали, еще один альпинист в настоящее время находится в тяжелом состоянии в больнице, говорится в заявлении парка. Еще трое альпинистов, которым была оказана помощь, вместе с тремя сопровождающими вернулись в лагерь.

По данным Службы национальных парков США, инцидент произошел на участке подъема между верхним промежуточным лагерем и перевалом Денали на высоте примерно 5545 метров.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане рассматривают новую операцию по эвакуации тела альпинистки Натальи Наговицыной.

