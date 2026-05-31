Турцию потрясла еще одна смертельная авария с пассажирским автобусом
По информации телеканала TRT Haber, на место происшествия оперативно прибыли бригады скорой помощи, спасатели, пожарные, полиция и жандармерия.
Уточняется, что в результате возгорания погибли восемь человек, включая водителя автобуса и девятимесячного ребенка. Еще 33 человека получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в медицинские учреждения.
Известно, что в салоне находились 38 пассажиров и трое сотрудников транспортной компании.
Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу. После завершения работы экстренных служб автобус был эвакуирован.
Из-за последствий аварии движение в сторону Денизли оставалось перекрытым около четырех часов. После расчистки проезжей части трассу вновь открыли для транспорта.
Denizli'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü yandı: 1’i bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 yaralıhttps://t.co/KpwTD9PVdS— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 31, 2026
