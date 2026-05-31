Мир

Турцию потрясла еще одна смертельная авария с пассажирским автобусом

Турцию потрясла еще одна смертельная авария с пассажирским автобусом, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2026 09:36 Фото: pixabay
В Турции произошло крупное ДТП с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Измир – Анталья. Авария случилась на автомагистрали Денизли – Айдын в районе Тырказ. По предварительным данным, автобус врезался в дорожное ограждение, после чего загорелся, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала TRT Haber, на место происшествия оперативно прибыли бригады скорой помощи, спасатели, пожарные, полиция и жандармерия.

Уточняется, что в результате возгорания погибли восемь человек, включая водителя автобуса и девятимесячного ребенка. Еще 33 человека получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в медицинские учреждения.

Известно, что в салоне находились 38 пассажиров и трое сотрудников транспортной компании.

Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу. После завершения работы экстренных служб автобус был эвакуирован.

Из-за последствий аварии движение в сторону Денизли оставалось перекрытым около четырех часов. После расчистки проезжей части трассу вновь открыли для транспорта.

Ранее сообщалось, что смертельная авария произошла в Турции с участием пассажирского автобуса.

