Турцию потрясла еще одна смертельная авария с пассажирским автобусом

В Турции произошло крупное ДТП с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Измир – Анталья. Авария случилась на автомагистрали Денизли – Айдын в районе Тырказ. По предварительным данным, автобус врезался в дорожное ограждение, после чего загорелся, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала TRT Haber, на место происшествия оперативно прибыли бригады скорой помощи, спасатели, пожарные, полиция и жандармерия.

Уточняется, что в результате возгорания погибли восемь человек, включая водителя автобуса и девятимесячного ребенка. Еще 33 человека получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в медицинские учреждения.

Известно, что в салоне находились 38 пассажиров и трое сотрудников транспортной компании.

Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу. После завершения работы экстренных служб автобус был эвакуирован.

Из-за последствий аварии движение в сторону Денизли оставалось перекрытым около четырех часов. После расчистки проезжей части трассу вновь открыли для транспорта.

Denizli'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü yandı: 1’i bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 yaralıhttps://t.co/KpwTD9PVdS — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 31, 2026

