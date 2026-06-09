Современный "Нострадамус" и математик-гений дали прогнозы, кто победит в чемпионате мира по футболу

Известный бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого называют "Живым Нострадамусом", сделал предсказание об исходе чемпионата мира по футболу, который вот-вот стартует в Мехико, сообщает Zakon.kz.

Мистик Атос Саломе стал всемирно известным после утверждения, что еще в 2012 году предвидел появление глобального опасного вируса, который заставит весь мир уйти на изоляцию – речь о пандемии коронавируса. Кроме того Саломе сделал заявление о скорой смерти монарха – за несколько месяцев до смерть королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года. Саломе также заявлял, что предвидел крупные перемены в мире технологий, включая то, что миллиардер Илон Маск выкупит известную социальную сеть Twitter (сейчас называется X) и т.д.

Что же он думает о чемпионате мира по футболу?

"Игра, в которой все непредсказуемо", – сказал Саломе о футболе. И продолжил, что команда-победитель будет играть в красном цвете.

Это исключает таких претендентов, как Франция, Бразилия и Аргентина.

"Я вижу тяжелые, глубокие, доминирующие цвета. Цвета огня. Это энергия тепла, трения и интенсивной силы", – сказал он в предсказании, которым поделился с LADbible.

По его словам, в этом турнире "выживут только те национальные сборные, которые будут одеты в цвета пламени".

Наиболее вероятными вариантами, соответствующими прогнозу Саломе, являются:

Испания

Португалия

Англия

Нидерланды

Есть и более научное предсказание по исходу чемпионата мира по футболу. Немецкий инвестиционный стратег, экономист и математик из Лондона Йоахим Клемент сделал свой прогноз, основанный на расчетах. Клемент правильно предсказал победителей последних трех чемпионатов мира – Германию в Бразилии в 2014 году, Францию ​​в России в 2018 году и Аргентину в Катаре в 2022 году.

Для расчетов он использует специальную математическую модель. В этот раз он назвал Нидерланды.

Несмотря на то, что сборная Нидерландов является одной из сильнейших команд турнира, ей еще ни разу не удавалось завоевать трофей, а это значит, что многие опасаются, что "оранжевые" снова потерпят поражение.

Клемент при этом призвал людей не делать крупные ставки на основе его прогнозов.

"В каждом матче, особенно когда играют такие высококлассные команды, очень похожие по уровню мастерства и мастерства, все действительно зависит от формы соперника, решения судьи, удачи в том смысле, что мяч может попасть в штангу, а не залететь в ворота", – сказал он.

Отметим, что до начала футбольного турнира большинство крупных букмекерских контор считают, что победу одержат Испания, Франция или Англия.

Йоахим Клемент же назвал сомнительной победу команды Англии. Он предсказывает, что она вылетит в полуфинальном матче.

А более близкий к футболу специалист прочит победу в ЧМ-2026 Бразилии.