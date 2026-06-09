Сенсационная находка: у берегов Багам нашли корабли "золотого века пиратства"

У берегов Багамских островов археологи обнаружили шесть затонувших кораблей, которые пролежали на дне океана более 300 лет. По данным исследователей, часть находок может относиться к периоду так называемого "золотого века пиратства", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Star со ссылкой на группу ученых, три из обнаруженных судов связаны с эпохой между 1690-ми и 1720-ми годами, когда в Карибском регионе активно действовали известные пираты, включая Черную Бороду и Калико Джека Рэкхэма.

Одной из ключевых находок стали, предположительно, останки корабля Fancy, 46-пушечного судна, которым пользовался знаменитый пират Генри Эйвери. Он известен одним из крупнейших морских ограблений в истории, в результате которого был захвачен крупный груз золота и драгоценностей.

Экспедицию провели британский морской археолог Шон Кингсли и багамский специалист Майкл Патман. Исследователи обнаружили обугленные фрагменты корпусов судов недалеко от Нассау, исторически известного как укрытие пиратов.

На месте крушений были найдены предметы быта и вооружение: пушечные ядра, мушкетные пули, глиняные трубки и элементы корабельного оснащения. Несмотря на сложные условия и присутствие акул, ученые продолжили работы, заявив, что обнаруженные артефакты могут стать лишь началом новых открытий.

Ранее сообщалось, что белую акулу впервые заметили в Средиземном море.