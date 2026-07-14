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Наука и технологии

Золотые кольца с посланием нашли спустя 2000 лет в Таиланде

археологические раскопки, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 20:03 Фото: magnific
Ученые обнаружили в западной части Таиланда редкую археологическую находку – два золотых кольца, которые пролежали рядом с человеческими костями около двух тысяч лет, сообщает Zakon.kz.

Артефакты были найдены на территории Дон Яй Тонг – древнего археологического памятника периода позднего железного века. Во время раскопок специалисты обнаружили человеческие останки, керамические изделия, а также бронзовые и другие золотые украшения. Об этом пишет издание People.

По мнению исследователей, найденные предметы могут указывать на то, что захоронения принадлежали представителям знатного сословия. Особое внимание ученых привлекло одно из золотых колец, на котором сохранилась надпись на древнеиндийском языке.

После расшифровки выяснилось, что надпись означает "тот, кого оберегает Пушья".

В индийской астрологической традиции Пушья – это лунное созвездие, связанное с благополучием, процветанием и защитой.

Археологи предполагают, что владелец кольца мог быть торговцем из индийской касты вайшьев. Находка может свидетельствовать о древних торговых и культурных связях между регионами Южной и Юго-Восточной Азии.

Ранее мы сообщали, что в Японии стремительно растет число жертв аномальной жары.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
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