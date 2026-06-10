В одной из стран Европы перестанут давать беженцам постоянный вид на жительство

Парламент Швеции поддержал предложение правительства об отмене возможности получения постоянного вида на жительство для соискателей убежища, сообщает Zakon.kz.

По данным ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе законодательного органа.

"Парламент проголосовал за предложение правительства, которое включает отмену разрешений на постоянное проживание для лиц, нуждающихся в защите, и лиц, постоянно проживающих в Швеции, а также их родственников", – приведено в сообщении.

Целью такой меры стало "создание лучших условий для интеграции и снижение социальной изоляции за счет сокращения иммиграции, связанной с предоставлением убежища".

Законодательные поправки вступят в силу 12 июля 2026 года.

Вместо постоянного ВНЖ будет выдаваться временное разрешение на проживание. При этом уже действует правило, при котором временный вид на жительство предоставляется только тем, кто нуждается в защите.

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