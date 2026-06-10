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Мир

В одной из стран Европы перестанут давать беженцам постоянный вид на жительство

Швеция, улицы, архитектура, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 07:20 Фото: pexels
Парламент Швеции поддержал предложение правительства об отмене возможности получения постоянного вида на жительство для соискателей убежища, сообщает Zakon.kz.

По данным ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе законодательного органа.

"Парламент проголосовал за предложение правительства, которое включает отмену разрешений на постоянное проживание для лиц, нуждающихся в защите, и лиц, постоянно проживающих в Швеции, а также их родственников", – приведено в сообщении.

Целью такой меры стало "создание лучших условий для интеграции и снижение социальной изоляции за счет сокращения иммиграции, связанной с предоставлением убежища".

Законодательные поправки вступят в силу 12 июля 2026 года.

Вместо постоянного ВНЖ будет выдаваться временное разрешение на проживание. При этом уже действует правило, при котором временный вид на жительство предоставляется только тем, кто нуждается в защите.

Ранее была названа страна с самой гениальной историей экономического успеха в мире.

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Аксинья Титова
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