Известный миллиардер намерен лишить собственных детей наследства

Французский миллиардер Пьер-Эдуар Стерин, сколотивший состояние в 1,4 млрд евро (около 788 млрд тенге), публично отказался оставлять наследство своим пятерым детям и намерен ради этого оспорить знаменитый Кодекс Наполеона, действующий уже более 200 лет, передает Zakon.kz.

Об этом пишет Daily Mail. Проживающий в Бельгии 52-летний бизнесмен Пьер-Эдуар Стерин высказался по поводу законов о наследовании во время заседания Сената Франции, в котором он участвовал по видеосвязи. У Стерина пятеро детей, однако он не хочет оставлять им наследство.

"Я не хочу испортить жизнь своим детям, не собираюсь давать им ни цента. Начать жизнь с нуля – это настоящая свобода", – заявил он.

Согласно Кодексу Наполеона, принятому в 1804 году, дети являются так называемыми гарантированными наследниками. Трое и более детей имеют право на треть имущества родителей.

"Я считаю, что каждый должен сам решать, как поступить со своим имуществом. Я бы хотел передать свое состояние на благотворительность", – сказал Стерин.

Стерин создал компанию Smartbox, торгующую популярными в Европе подарочными сертификатами. Его личное состояние оценивается в 1,4 млрд евро (около 788 млрд тенге).

Миллиардер известен ультраправыми взглядами. В Сенате он давал показания по своему проекту Périclès ("Перикл"), созданного для продвижения правой повестки во Франции. Сенаторы подозревают Стерина в попытке финансировать политические силы, что запрещено законом.

Добавим, что в наследственных делах нередко возникает необходимость раздела имущества между наследниками. Когда и как можно произвести раздел наследства, было рассказано в материале Zakon.kz.