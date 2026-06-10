Известный миллиардер намерен лишить собственных детей наследства
Об этом пишет Daily Mail. Проживающий в Бельгии 52-летний бизнесмен Пьер-Эдуар Стерин высказался по поводу законов о наследовании во время заседания Сената Франции, в котором он участвовал по видеосвязи. У Стерина пятеро детей, однако он не хочет оставлять им наследство.
"Я не хочу испортить жизнь своим детям, не собираюсь давать им ни цента. Начать жизнь с нуля – это настоящая свобода", – заявил он.
Согласно Кодексу Наполеона, принятому в 1804 году, дети являются так называемыми гарантированными наследниками. Трое и более детей имеют право на треть имущества родителей.
"Я считаю, что каждый должен сам решать, как поступить со своим имуществом. Я бы хотел передать свое состояние на благотворительность", – сказал Стерин.
Стерин создал компанию Smartbox, торгующую популярными в Европе подарочными сертификатами. Его личное состояние оценивается в 1,4 млрд евро (около 788 млрд тенге).
Миллиардер известен ультраправыми взглядами. В Сенате он давал показания по своему проекту Périclès ("Перикл"), созданного для продвижения правой повестки во Франции. Сенаторы подозревают Стерина в попытке финансировать политические силы, что запрещено законом.
Добавим, что в наследственных делах нередко возникает необходимость раздела имущества между наследниками. Когда и как можно произвести раздел наследства, было рассказано в материале Zakon.kz.