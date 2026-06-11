Люди застряли вниз головой на экстремальных американских горках

В США на аттракционе Siren’s Curse в парке развлечений Cedar Point (штат Огайо) дважды за выходные произошел технический сбой во время работы экстремальных американских горок, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, инциденты случились 6 и 7 июня во время ключевого элемента аттракциона – так называемого "наклона" (tilt), когда участок рельса с вагонеткой наклоняется на 45 градусов, после чего резко переходит в вертикальный спуск.

В обоих случаях вагонетки застряли в положении, при котором пассажиры оказались направлены вниз перед началом падения. Посетители оставались в таком положении до завершения проверки системы (около 30 минут).

Администрация парка заявила, что сработали системы безопасности, которые корректно остановили работу аттракциона. После технической проверки горки возобновляли работу, пострадавших не зафиксировано.

A terrifying roller coaster rescue unfolded in Galveston, Texas after a car became stuck vertically at the top of the ride, leaving eight people dangling high above the ground. Firefighters used ladder trucks to evacuate riders one by one down the steep structure. pic.twitter.com/pK7cQvtbGp — распад и неуважение (@VictorKvert2008) May 29, 2026

Ранее сообщалось, что слизни парализовали работу аттракционов в нидерландском парке.