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Мир

Люди застряли вниз головой на экстремальных американских горках

Люди застряли вниз головой на экстремальных американских горках, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 23:01 Фото: Instagram/cedarpoint
В США на аттракционе Siren’s Curse в парке развлечений Cedar Point (штат Огайо) дважды за выходные произошел технический сбой во время работы экстремальных американских горок, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, инциденты случились 6 и 7 июня во время ключевого элемента аттракциона – так называемого "наклона" (tilt), когда участок рельса с вагонеткой наклоняется на 45 градусов, после чего резко переходит в вертикальный спуск.

В обоих случаях вагонетки застряли в положении, при котором пассажиры оказались направлены вниз перед началом падения. Посетители оставались в таком положении до завершения проверки системы (около 30 минут).

Администрация парка заявила, что сработали системы безопасности, которые корректно остановили работу аттракциона. После технической проверки горки возобновляли работу, пострадавших не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что слизни парализовали работу аттракционов в нидерландском парке.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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