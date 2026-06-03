Слизни парализовали работу аттракционов в нидерландском парке
Фото: magnific
В нидерландском парке развлечений De Waarbeek в Хенгело несколько аттракционов временно вышли из строя из-за необычной причины – слизней, сообщает Zakon.kz.
Как пишет издание NU.nl со ссылкой на администрацию парка, группа слизней проникла в электрический щит, питающий аттракционы, и вызвала короткое замыкание. Предположительно, это произошло из-за слизистого следа, оставленного моллюсками.
В результате инцидента временно были остановлены пять аттракционов, включая семейные американские горки и аттракцион "чайные чашки".
В парке сообщили, что животные не пострадали и были "спасены и перемещены в безопасное место". Технические службы уже занимаются устранением последствий аварии, часть аттракционов удалось запустить повторно.
Посетителям, находившимся в парке во время сбоя, выдали компенсационные бесплатные билеты.
Ранее спасатели вызволили жеребенка из ловушки на реке Есиль.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript