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Мир

Слизни парализовали работу аттракционов в нидерландском парке

Слизни парализовали работу аттракционов в нидерландском парке, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 21:08 Фото: magnific
В нидерландском парке развлечений De Waarbeek в Хенгело несколько аттракционов временно вышли из строя из-за необычной причины – слизней, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание NU.nl со ссылкой на администрацию парка, группа слизней проникла в электрический щит, питающий аттракционы, и вызвала короткое замыкание. Предположительно, это произошло из-за слизистого следа, оставленного моллюсками.

В результате инцидента временно были остановлены пять аттракционов, включая семейные американские горки и аттракцион "чайные чашки".

В парке сообщили, что животные не пострадали и были "спасены и перемещены в безопасное место". Технические службы уже занимаются устранением последствий аварии, часть аттракционов удалось запустить повторно.

Посетителям, находившимся в парке во время сбоя, выдали компенсационные бесплатные билеты.

Ранее спасатели вызволили жеребенка из ловушки на реке Есиль.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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