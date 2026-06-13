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Мир

Молодой казахстанец загадочно исчез в США, оставив дома документы и деньги

В США разыскивают пропавшего гражданина Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 19:13 Фото: threads/bostonglobe2
В американском штате Иллинойс при загадочных обстоятельствах бесследно исчез 24-летний гражданин Казахстана. Парень оставил дома все документы и кошелек, а его автомобиль спустя дни нашла полиция, передает Zakon.kz.

О произошедшем в социальных сетях подробно рассказали близкие пропавшего. В ветке Threads сообщается, что Асет Куралбай перестал выходить на связь 2 июня, а с 7 числа его телефон стал недоступным.

При этом молодой человек не взял с собой ни документов, ни банковских карт – все личные вещи остались дома.


"10 июня полиция обнаружила его автомобиль Toyota Camry (DP 86722), однако местонахождение Асета до сих пор неизвестно. Если кто-либо видел его или располагает любой информацией, пожалуйста, сообщите в личные сообщения или свяжитесь с семьей", – пишут авторы публикации в соцсетях.
Фото: threads/bostonglobe2, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 19:13

Фото: threads/bostonglobe2

Чем именно занимался молодой казахстанец во время пребывания в США, на данный момент не уточняется. В Министерстве иностранных дел Казахстана пока ситуацию никак не комментируют.

Ранее сообщалось, что казахстанец исчез после пожара в Южной Корее.

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Канат Болысбек
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