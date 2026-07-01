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Происшествия

Жуткая находка в Алматы: в подвале дома нашли тело мужчины, завернутое в полиэтилен

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 14:27 Фото: Zakon.kz
Ремонтник погиб при загадочных обстоятельствах: его тело, завернутое в полиэтилен, нашли в подвале дома в Алматы. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП).

Согласно данным стражей порядка, страшная находка была обнаружена в Турксибском районе.

"В подвальном помещении частного дома полицейские обнаружили тело мужчины, завернутое в полиэтилен. На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Личность погибшего установлена".Пресс-служба ДП Алматы

По предварительным данным, мужчина занимался ремонтом домов и квартир и в день трагедии находился в этом доме.

В ходе расследования сотрудники полиции задержали хозяина дома.

По его объяснениям, мужчина получил смертельную травму при невыясненных обстоятельствах.

Однако вместо того, чтобы сообщить о случившемся в экстренные службы, подозреваемый, по версии следствия, спрятал тело в подвальном помещении, где оно впоследствии было обнаружено полицейскими.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

"Назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, которая установит точную причину смерти".Пресс-служба ДП Алматы

Не так давно в Бостандыкском районе города мужчина ударил собутыльника ножом.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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