Мужчина спустя 37 лет случайно узнал, что в семейной могиле покоится чужой человек

Шокирующая ошибка коронера вскрылась в США. Местный житель добился эксгумации останков своего отца, бесследно пропавшего в 1985 году, и после ДНК-теста выяснил, что все эти годы оплакивал и хоронил совершенно чужого человека, передает Zakon.kz.

Об этом пишет SWNS. Марк рассказал, что его отец, Дейл Уэйн Уэллс, пропал в феврале 1985 года по дороге с работы домой. Спустя восемь месяцев его нашли в шести километрах от дома жены.

Его тело было растерзано животными, а рядом лежали три гильзы. Марку, который в то время был ребенком, сказали, что отца не стало в результате несчастного случая на охоте.

Повзрослев, мужчина узнал, что его обманули. Он захотел узнать обстоятельства исчезновения отца и в 2019 году добился эксгумации его останков. В 2022 году, спустя 37 лет после похорон, ему пришли результаты ДНК-теста. Оказалось, что все эти годы в могиле лежал незнакомец.

Пока полиция не смогла установить его личность и возобновила дело об исчезновении человека. Марк возмущен ошибкой коронера, который в 1985 году счел, что найденные останки принадлежат пропавшему мужчине.

За прошедшие четыре года Марк так и не приблизился к разгадке того, что произошло с его отцом.

"Это, конечно, безумно раздражает. Я хочу лишь получить ответ. Но, кажется, никто по-настоящему не готов мне помочь", – сказал он.

Ранее сообщалось, что две семьи в Карагандинской области спорят о том, кто похоронен в могиле.