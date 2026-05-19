События

Две семьи в Карагандинской области спорят о том, кто похоронен в могиле

Фото: Zakon.kz
В Карагандинской области споры вокруг могилы довели до эксгумации. Две семьи уверены, что похоронили в указанной могиле свою родственницу. Спор дошел до суда, и сегодня останки тела извлекли из могилы для экспертизы, передает Zakon.kz.

Как сообщает 19 мая 2026 года сайт телеканала КТК, на место приехали сразу две семьи. Обе уверены: именно здесь покоится их родственница. Сюда же пригласили двоих служителей мечети, ритуальных работников, свидетелей для протокола и полицейских. Последние в некой растерянности. Похоже, даже для них ситуация нестандартная.

Айгуль Жамиленова похоронила свою мать полтора года назад. Поставить памятник сразу не получилось, поэтому запомнили, что могила на краю кладбища. И установили несколько колышков, оградив их лентами. Шок случился, когда женщина приехала сюда прошлым летом: на том самом месте оказался памятник совсем чужому человеку.

"Та сторона заявляет, что это их тетя, была маленькая. Моя мама тоже была маленькой. Сейчас ничего не понятно. Ну если нет, ну этого не может быть. Потому что, даже если нет, естественно, мы оплатим расходы той стороны. Но это невозможно – ну как, 30 человек хоронили. 30 человек – свидетели", – говорит Айгуль Жамиленова. 

В другой семье свои свидетели и видео соседних захоронений для ориентира. Они похоронили свою родственницу спустя неделю после похорон матери Айгуль. Но говорят: в отличие от нее, несмотря на зиму, каждую неделю приезжали на могилу тети почитать молитвы.

"Они приехали в декабре. Если мы в ноябре поставили колышки, огородили сигнальной лентой, как они выдергивали и ставили свои деревянные, что ли, получается, забивали? У них идет несовпадение. В первую очередь пусть они в ответе перед Аллахом, Всевышним. Во вторую очередь – перед нами. Все равно они нам моральный, материальный ущерб здоровью нанесли", – считает Куралай Майлыбаева.

Очевидно, что здесь похоронен только один человек. Сейчас сказать что-то точно невозможно. Большая часть тела разложилась. Женщины были одинаково похоронены по всем мусульманским правилам. Тело, которое пролежало тут полтора года сегодня отправили на экспертизу. Тест ДНК займет до 30 дней. И результаты, очевидно, разочаруют одну из семей.

Ранее сообщалось, что в Атырауской области задержали "разворотивших" кладбище школьников.

