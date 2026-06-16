Сумку из "кожи динозавра" не купили на аукционе

На аукционе в Париже не удалось продать уникальный клатч, заявленный как изготовленный из "кожи тираннозавра", сообщает Zakon.kz.

Речь идет о сумочке, созданной из коллагена, извлеченного из бедренной кости тираннозавра, которую ранее обнаружили в американском штате Монтана. Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на аукционный дом Drouot.

По данным организаторов, материал был выращен в лаборатории на основе древнего образца, а сам аксессуар позиционировали как "первую в мире вещь из кожи динозавра".

По словам палеонтолога Якопо Бриано, сопровождавшего проект, биотехнологии позволили "научить клеточную культуру производить настоящую кожу тираннозавра в лаборатории".

Несмотря на необычное происхождение лота и заявленную стоимость в 300-500 тысяч евро, интерес покупателей оказался ограниченным. Ставки не поднялись выше 150 тысяч евро, после чего аксессуар сняли с торгов.

В аукционном доме признали, что при оценке лота им пришлось ориентироваться на полное отсутствие аналогов на рынке.

Дальнейшая судьба уникальной сумочки пока остается неизвестной, однако представители Drouot уже заявили, что продолжают переговоры с потенциальными частными коллекционерами.

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