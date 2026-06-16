#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

Сумку из "кожи динозавра" не купили на аукционе

кожа дракона, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 20:24 Фото: magnific
На аукционе в Париже не удалось продать уникальный клатч, заявленный как изготовленный из "кожи тираннозавра", сообщает Zakon.kz.

Речь идет о сумочке, созданной из коллагена, извлеченного из бедренной кости тираннозавра, которую ранее обнаружили в американском штате Монтана. Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на аукционный дом Drouot.

По данным организаторов, материал был выращен в лаборатории на основе древнего образца, а сам аксессуар позиционировали как "первую в мире вещь из кожи динозавра".

По словам палеонтолога Якопо Бриано, сопровождавшего проект, биотехнологии позволили "научить клеточную культуру производить настоящую кожу тираннозавра в лаборатории".

Несмотря на необычное происхождение лота и заявленную стоимость в 300-500 тысяч евро, интерес покупателей оказался ограниченным. Ставки не поднялись выше 150 тысяч евро, после чего аксессуар сняли с торгов.

В аукционном доме признали, что при оценке лота им пришлось ориентироваться на полное отсутствие аналогов на рынке.

Дальнейшая судьба уникальной сумочки пока остается неизвестной, однако представители Drouot уже заявили, что продолжают переговоры с потенциальными частными коллекционерами.

Ранее мы сообщали, что мальчик предотвратил ЧП, заметив ядовитую змею в детсаду.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
сумки, мода, магазин
12:10, 01 мая 2025
Из восстановленной кожи тираннозавра предлагают делать сумки премиум-класса
сумка из кожи тиранозавра
15:10, 06 апреля 2026
Создана сумка из кожи тираннозавра стоимостью более 312 млн тенге
Скелет динозавра продадут на аукционе в Париже
11:41, 19 сентября 2023
Скелет динозавра продадут на аукционе в Париже
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ATP
20:36, Сегодня
Видеообзор неожиданного поражения Александра Бублика на турнире в Галле
Фото: ufa.uz
20:17, Сегодня
BBC показала подготовку Узбекистана к историческому чемпионату мира по футболу
Фото: UFC
19:55, Сегодня
Арман Царукян назвал лучшего бойца в истории MMA
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
19:22, Сегодня
"Кайрат" узнал первого соперника в Лиге чемпионов
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: