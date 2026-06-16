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Мир

Мальчик предотвратил ЧП, заметив ядовитую змею в детсаду

ядовитая змея на улице, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 19:10 Фото: magnific
В американском штате Калифорния воспитанник детского сада помог предотвратить возможную трагедию, вовремя заметив ядовитую гремучую змею на территории учреждения, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 11 июня 2026 года в Санта-Кларите. Мальчик заметил опасную рептилию в беседке, где обычно играют дети, и сразу сообщил о находке взрослым.

На место оперативно вызвали специалиста по отлову змей. Он поймал гремучую змею и вывез ее далеко за пределы территории детского сада. После происшествия мужчина написал в соцсетях: "Слава богу, все обошлось".

Как сообщает New York Post, в Калифорнии в последнее время фиксируют резкий рост числа встреч людей с гремучими змеями. Только за первые три месяца 2026 года в штате зарегистрировали 77 подобных инцидентов. В результате укусов погибли три человека.

По словам местных герпетологов (специалистов по рептилиям), нынешняя ситуация с активным распространением гремучих змей является необычной и вызывает серьезную обеспокоенность в экспертном сообществе.

Ранее мы сообщали, что акула чуть не откусила голову посетителя океанариума.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
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