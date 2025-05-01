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Наука и технологии

Из восстановленной кожи тираннозавра предлагают делать сумки премиум-класса

сумки, мода, магазин, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 12:10 Фото: pixabay
Группа биоинженеров из Великобритании работает над выращиванием кожи тираннозавра. Из материала предлагают делать сумки и клатчи премиум-класса, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала NBC, команда стремится создать экологически устойчивую кожу, используя коллаген умершего сотни лет назад животного.

"Ученые пытаются вырастить кожу из окаменелых фрагментов древнего хищника. В случае успеха впервые осуществят выделку кожи от такого животного", – отмечает телеканал.

При этом профессор синтетической геномной инженерии Имперского колледжа Лондона Том Эллис заявляет, что выращивание настоящей кожи тираннозавра возможно пока лишь в "очень далекой перспективе".

Ранее сообщалось, что ученые компании Colossal Biosciences возродили древних хищников – лютоволков, о существовании которых упоминали в сериале "Игра престолов".

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Андрей Дюсупов
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