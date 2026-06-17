#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

Конфликт в Иране и цены на энергию: инфляция в Британии удивила аналитиков

инфляция в Британии, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 19:09 Фото: magnific.com
Инфляция в Великобритании неожиданно осталась на уровне 2,8% в мае, несмотря на ожидания экономистов роста до 3%, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, на динамику цен повлияли противоположные факторы: подорожание энергоресурсов на фоне конфликта между Ираном и Израилем было компенсировано замедлением роста цен на продукты питания.

Показатель индекса потребительских цен (CPI) не изменился после снижения до 2,8% в апреле. Тогда на инфляцию повлияло снижение тарифов на газ и электроэнергию, вступившее в силу после прошлогоднего бюджета.

Главный экономист Управления национальной статистики Великобритании (ONS) Грант Фитнер отметил, что инфляция удержалась на прежнем уровне благодаря разнонаправленным ценовым изменениям. По его словам, наибольший рост зафиксирован в транспортном секторе – подорожали авиабилеты, топливо и транспортные налоги. При этом снижение цен на продукты питания, включая мясо, молочные товары и овощи, а также удешевление бытового топлива частично компенсировали рост.

Министр финансов Рэйчел Ривз заявила, что правительство принимает меры для защиты граждан от роста стоимости жизни, включая снижение энергозатрат и заморозку ряда тарифов. На фоне данных об инфляции доходность британских государственных облигаций снизилась, а рынки начали закладывать более осторожные ожидания по дальнейшему повышению ставок Банком Англии.

Экономисты отмечают, что ситуация на энергетических рынках, включая колебания цен на нефть из-за нестабильности на Ближнем Востоке и возможного влияния ситуации вокруг Ормузского пролива, остается ключевым фактором для дальнейшей динамики инфляции. При этом базовая инфляция выросла до 2,6%, а транспортные расходы достигли максимума с конца 2022 года, что может оказывать дополнительное давление на цены в ближайшие месяцы.

Ранее министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев высказался о влиянии курса доллара на цены в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
инфляция, рост цен, регионы
16:05, 18 августа 2025
Инфляция ускорилась в большинстве регионов Казахстана: где цены выросли сильнее
Цены на нефть выросли из-за низкой инфляции в США
09:50, 14 июля 2023
Цены на нефть выросли из-за низкой инфляции в США
Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция
10:25, 09 января 2026
Почему официальная инфляция не отражает реальный рост цен в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UFC
19:39, Сегодня
Тренер Махачева высказался о возможном бое Ислама с Макгрегором
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
19:25, Сегодня
"Кайрат" официально попрощался с Дастаном Сатпаевым. Фото
Фото: пресс-служба КФБ
18:54, Сегодня
"Не надо расстраиваться": топ-тренер оценил скандальное поражение Аккалыкова от Умматалиева
Фото: WTA
18:15, Сегодня
Тренер Арины Соболенко высказался об интервью теннисистки после поражения от Шнайдер
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: