Конфликт в Иране и цены на энергию: инфляция в Британии удивила аналитиков

Инфляция в Великобритании неожиданно осталась на уровне 2,8% в мае, несмотря на ожидания экономистов роста до 3%, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, на динамику цен повлияли противоположные факторы: подорожание энергоресурсов на фоне конфликта между Ираном и Израилем было компенсировано замедлением роста цен на продукты питания.

Показатель индекса потребительских цен (CPI) не изменился после снижения до 2,8% в апреле. Тогда на инфляцию повлияло снижение тарифов на газ и электроэнергию, вступившее в силу после прошлогоднего бюджета.

Главный экономист Управления национальной статистики Великобритании (ONS) Грант Фитнер отметил, что инфляция удержалась на прежнем уровне благодаря разнонаправленным ценовым изменениям. По его словам, наибольший рост зафиксирован в транспортном секторе – подорожали авиабилеты, топливо и транспортные налоги. При этом снижение цен на продукты питания, включая мясо, молочные товары и овощи, а также удешевление бытового топлива частично компенсировали рост.

Министр финансов Рэйчел Ривз заявила, что правительство принимает меры для защиты граждан от роста стоимости жизни, включая снижение энергозатрат и заморозку ряда тарифов. На фоне данных об инфляции доходность британских государственных облигаций снизилась, а рынки начали закладывать более осторожные ожидания по дальнейшему повышению ставок Банком Англии.

Экономисты отмечают, что ситуация на энергетических рынках, включая колебания цен на нефть из-за нестабильности на Ближнем Востоке и возможного влияния ситуации вокруг Ормузского пролива, остается ключевым фактором для дальнейшей динамики инфляции. При этом базовая инфляция выросла до 2,6%, а транспортные расходы достигли максимума с конца 2022 года, что может оказывать дополнительное давление на цены в ближайшие месяцы.

Ранее министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев высказался о влиянии курса доллара на цены в Казахстане.