Импортная инфляция: какие российские продукты могут подорожать в Казахстане

Инфляция в России остается выше целевого уровня. При этом страна – один из главных поставщиков продуктов в РК, и рост цен у соседей может напрямую отразиться на казахстанских прилавках. Какие товары находятся в зоне риска, выяснял Zakon.kz.

Куры, сахар, гречка…

Инфляция в России продолжает ускоряться. По данным Минэкономразвития РФ, за неделю с 14 по 20 июля потребительские цены выросли на 0,17%, а в годовом выражении инфляция достигла 5,84% против 5,62% неделей ранее. С начала года рост цен составил 4,82%.

На продовольственном рынке за неделю цены увеличились на 0,11%. При этом сезонный урожай продолжил сдерживать стоимость овощей, однако отдельные категории вновь начали дорожать. Так, мясо птицы только за семь дней прибавило сразу 1,9%, сахар – 2,7%, гречневая крупа – 1,2%.

Одновременно продолжается рост стоимости топлива. По сведениям Росстата, за неделю бензин подорожал на 1,7%, дизельное топливо – на 1,9%. Причем в годовом выражении бензин стал дороже уже на 25,78%. Рост транспортных расходов неизбежно отражается на себестоимости продукции и постепенно закладывается в отпускные цены производителей.

По оценкам ряда аналитиков, инфляция в России к концу года останется выше целевого уровня в 4% и упадет только к 2029 году, считают опрошенные ЦБ аналитики. Прогноз по инфляции на этот год вырос на 0,9 п.п., до 6,2%.

Почему цены в России важны для Казахстана

Для Казахстана российская инфляция – не просто статистика соседней страны.

По данным Ассоциации финансистов Казахстана, в 2025 году товарооборот между Казахстаном и Россией составил 27,4 млрд долларов. На Россию пришлось 19% всей внешней торговли страны, а около 30% казахстанского импорта обеспечили именно российские поставщики. При этом импорт из РФ за год вырос на 3,5%.

Еще один важный фактор – валюта расчетов. Согласно документам Нацбанка РК, около 55% взаимных расчетов между компаниями двух стран осуществляется в рублях. Такая структура торговли означает, что изменение цен в России и колебания курса рубля достаточно быстро отражаются на закупочных ценах казахстанских импортеров.

В Нацбанке также неоднократно отмечали, что к основным внешним факторам роста цен в Казахстане относятся высокая инфляция и курсовые колебания у крупнейшего торгово-экономического партнера – России.

От каких продуктов зависит Казахстан

Несмотря на достаточно высокий уровень самообеспечения по большинству продуктов питания, зависимость от российского импорта по отдельным категориям остается весьма существенной.

Анализ БНС АСПиР РК по внешней торговли за январь-май 2026 года говорит, что крупнейшими продовольственными позициями российского импорта стали:

мясо птицы (37,3 млн долларов),

сыры и творог (32,8 млн долларов),

кисломолочная продукция (18,9 млн долларов),

сгущенное молоко и сливки (15,3 млн долларов),

питьевое молоко и сливки (10,7 млн долларов).

Высокой остается зависимость и по отдельным видам мясной продукции, включая свинину, а также по яйцам, рыбе, сахару и части продуктов глубокой переработки. Именно в этих сегментах изменение отпускных цен российских производителей быстрее всего может сказаться на стоимости товаров в Казахстане.

В то же время ситуация далеко не одинакова для всех продуктов. По свежим овощам зависимость значительно ниже. Картофель, лук, томаты, капусту и морковь Казахстан получает не только из России, но и обеспечивает внутренний рынок за счет собственного производства и поставок из других стран, поэтому влияние российской инфляции здесь значительно слабее.

"Это импорт инфляции"

О влиянии российского рынка ранее говорил и заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

"Львиную долю продуктов мы получаем из России. Соответственно, это импорт инфляции идет". Серик Жумангарин

Эта оценка во многом подтверждается структурой торговли. Хотя Казахстан обеспечивает себя основными продуктами питания на 70-90%, по целому ряду категорий переработанной продукции российские поставки продолжают занимать заметную долю рынка.

Поэтому ускорение инфляции в России вовсе не означает автоматического роста цен на все продукты в Казахстане. Однако именно импортозависимые категории – прежде всего мясо птицы, молочная продукция, сыры, сахар, яйца и часть другой переработанной продукции – остаются наиболее чувствительными к изменениям цен у крупнейшего торгового партнера.

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