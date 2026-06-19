Турист из России загадочно исчез в Таиланде после визита в полицейский участок
Как пишет Life, мужчина прилетел в королевство 25 мая. Он собирался отдохнуть на острове Панган в течение двух месяцев.
План был разрушен уже через четыре дня. Турист потерял документы, деньги, телефон и все личные вещи. В таком состоянии он отправился в Бангкок.
Добравшись до столицы, Захаров сразу посетил полицейский участок. Там он оформил заявление о хищении имущества. Правоохранители помогли иностранцу связаться с матерью, проживающей в России. Женщина оперативно отправила ему скан своего паспорта.
Она рассказывает, что правоохранители выдали сыну деньги на такси, чтобы тот смог доехать до российского посольства. После этого мужчина перестал выходить на связь с родными.
Его местонахождение сейчас остается неизвестным.
Ранее сообщалось, что в Таиланде объявили 15-дневный траур.