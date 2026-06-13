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Туризм

В Таиланде объявили 15-дневный траур

Бангкок, Таиланд, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 06:39 Фото: wikipedia
Правительство Таиланда объявило в стране 15-дневный траур из-за смерти принцессы Пхатчары Киттияпхи, старшей дочери короля Маха Вачиралонгкорна (Рамы Х), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Королевства, старшая дочь короля Таиланда Маха Вачиралонгкорна (Рамы Х) принцесса Пхатчара Киттияпха умерла в Мемориальной больнице имени короля Чулалонгкорна в Бангкоке.

"Все государственные учреждения, предприятия и учебные заведения должны приспустить флаги до половины мачты на 15 дней, начиная с 12 июня 2026 года. Государственные служащие и сотрудники государственных ведомств должны соблюдать 15-дневный траур, начиная с 12 июня 2026 года", – говорится в информации.

Бюро королевского двора в мае сообщало, что, несмотря на усилия врачей, состояние принцессы ухудшилось из-за неконтролируемой инфекции, нарушающей работу жизненно важных органов.

"Несмотря на тщательный и внимательный уход со стороны медицинского персонала, ее состояние постепенно ухудшалось, и в четверг, 11 июня 2026 года, в 19:48 (она мирно скончалась в возрасте 47 лет в Мемориальной больнице имени короля Чулалонгкорна, принадлежащей Обществу Красного Креста Таиланда", – говорится в сообщении.

В нем отмечается, что принцесса находилась в больнице "в бессознательном состоянии из-за сердечного заболевания с 15 декабря 2022 года".

Все началось с того, что принцесса Пхатчара Киттияпха в декабре 2022 года во время тренировки в провинции Накхонратчасима потеряла сознание и была госпитализирована.

Ранее сообщалось, что Таиланд внедряет новую экономическую стратегию "5 Economy", в рамках которой он станет все более недоступным для туристов с невысоким бюджетом.

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Аксинья Титова
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