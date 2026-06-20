#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

В Германии узаконили новую форму похорон

Захоронение в Германии, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 07:18 Фото: Christian Charisius/dpa
Парламент Германии Шлезвиг-Гольштейн узаконил новый способ захоронения под названием Reerdigung (возвращение в землю), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, это первая земля Германии, законодательно закрепившая данную форму захоронения. При таком способе тело умершего помещают в "кокон" – закрытый контейнер, заполненный сеном, соломой и растительными материалами.

Гроб, захоронения в Германии, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 07:18

Фото: Sven Krieger/Meine Erde

Содержащиеся в теле и растительной смеси микроорганизмы повышают температуру внутри контейнера. Из-за этого органическая материя превращается в гумус в течение 30-50 дней.

При этом кости и зубы покойного не разлагаются, но после их измельчают и добавляют в получившийся гумус, который заворачивают в натуральную ткань и помещают в могилу.

Такой вид погребения тестировали около двух лет под научным сопровождением Института судебной медицины Лейпцигского университета. На данный момент так похоронили уже 76 покойных. Результаты исследований подтвердили безопасность этого метода.

Ранее неожиданный секрет долгой жизни назвала 109-летняя американка.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
в Германии разгорелся крупный пожар в одном из цехов верфи
01:55, 03 июля 2024
Около 300 пожарных тушат один из цехов верфи в Германии
Кошки
06:26, 26 ноября 2024
Немецкие охотники отстреливают домашних кошек
погибшая в Германии казахстанка
20:39, 29 июня 2024
В Алматы похоронили убитую в Германии казахстанку
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Райан Гарсия
07:43, Сегодня
Райан Гарсия обратился к Топурии: Гордыня предшествует падению
Стэн Вавринка
07:22, Сегодня
Чемпион трёх турниров "Большого шлема" Вавринка назвал лучшего теннисиста в истории
Джастин Гейджи
06:50, Сегодня
Адесанья: Победитель реванша Макгрегор – Холлоуэй должен стать соперником Гейджи
Александр Бублик
06:24, Сегодня
Александр Бублик заявился на турнир в Гштааде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: