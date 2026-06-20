В Германии узаконили новую форму похорон

Парламент Германии Шлезвиг-Гольштейн узаконил новый способ захоронения под названием Reerdigung (возвращение в землю), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, это первая земля Германии, законодательно закрепившая данную форму захоронения. При таком способе тело умершего помещают в "кокон" – закрытый контейнер, заполненный сеном, соломой и растительными материалами.

Фото: Sven Krieger/Meine Erde

Содержащиеся в теле и растительной смеси микроорганизмы повышают температуру внутри контейнера. Из-за этого органическая материя превращается в гумус в течение 30-50 дней.

При этом кости и зубы покойного не разлагаются, но после их измельчают и добавляют в получившийся гумус, который заворачивают в натуральную ткань и помещают в могилу.

Такой вид погребения тестировали около двух лет под научным сопровождением Института судебной медицины Лейпцигского университета. На данный момент так похоронили уже 76 покойных. Результаты исследований подтвердили безопасность этого метода.

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