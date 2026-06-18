Неожиданный секрет долгой жизни назвала 109-летняя американка
Об этом сообщает Milwaukee Journal Sentinel. Сара Левин родилась 12 июня 1917 года в Иллинойсе, в 1939-м она вышла замуж и переехала в город Расин, где живет по сей день.
Поздравить американку с днем рождения приехали сын с дочерью, четверо внуков и правнук. До 100 лет Левин жила в собственном доме, но после замены тазобедренного сустава решила перебраться в пансионат для пожилых.
Несмотря на почтенный возраст, Левин продолжает вести активный образ жизни, играет на фортепиано и научила этому детей и внуков.
Секретом своего долголетия Левин назвала три простые вещи.
"Думаю, ходьба очень помогает. Я много ходила всю жизнь. И не ела фастфуд", – заявила женщина.
Третьей причиной своего долголетия она назвала любовь семьи. В праздновании дня рождения 109-летней именинницы приняли участие не только родные и друзья, но и пожарные Расина, которые прокатили ее по городу.
Ранее другой долгожитель из Великобритании рассказал о секрете своего долголетия.