Неожиданный секрет долгой жизни назвала 109-летняя американка

Жительница американского штата Висконсин отпраздновала свой 109-й день рождения и поделилась простыми правилами, которые помогли ей дожить до глубокой старости. Секрет ее феноменального долголетия оказался доступен каждому, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает Milwaukee Journal Sentinel. Сара Левин родилась 12 июня 1917 года в Иллинойсе, в 1939-м она вышла замуж и переехала в город Расин, где живет по сей день.

Поздравить американку с днем рождения приехали сын с дочерью, четверо внуков и правнук. До 100 лет Левин жила в собственном доме, но после замены тазобедренного сустава решила перебраться в пансионат для пожилых.

Несмотря на почтенный возраст, Левин продолжает вести активный образ жизни, играет на фортепиано и научила этому детей и внуков.

Секретом своего долголетия Левин назвала три простые вещи.

"Думаю, ходьба очень помогает. Я много ходила всю жизнь. И не ела фастфуд", – заявила женщина.

Третьей причиной своего долголетия она назвала любовь семьи. В праздновании дня рождения 109-летней именинницы приняли участие не только родные и друзья, но и пожарные Расина, которые прокатили ее по городу.

Ранее другой долгожитель из Великобритании рассказал о секрете своего долголетия.