Огромные пауки "захватили" государство в Европе

В Люксембурге расплодились огромные пауки Носферату. Впервые в стране их обнаружили еще в 2020 году, сообщает Zakon.kz.

Научное название вида – Zoropsis spinimana.

Свое прозвище он получил из-за отметин на груди: напоминает силуэт вампира из классического немого фильма "Носферату". Изначально вид обитал в Средиземноморье, однако с 2000-х годов активно распространяется на север.

По словам доктора Александра Вайганда из Национального музея естественной истории Люксембурга, нынешнее быстрое распространение по Европе следует рассматривать как следствие все усиливающегося изменения климата и глобализации.

С 2020 года местные жители регулярно находили представителей этого вида у себя дома.

Длина тела паука составляет 1,5-2 см, а размах лап может достигать 8 см. Он является одним из самых крупных в Центральной Европе. Арахнид имеет коричневый или серо-коричневый окрас с темными узорами.

Примечательно, как отмечено в публикации издания РБК Life, пауки Носферату не плетут паутину. Они охотятся ночью, передвигаясь и ловя насекомых. Из-за подобного образа жизни их часто можно встретить в домах и квартирах.

Также говорят, что укус этих пауков похож на укус осы. Сам укус безвреден для человека. Из-за него может возникнуть покраснение или отек, но серьезные реакции встречаются редко.

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