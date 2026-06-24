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Мир

Огромные пауки "захватили" государство в Европе

паук, насекомое, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 13:34 Фото: pexels
В Люксембурге расплодились огромные пауки Носферату. Впервые в стране их обнаружили еще в 2020 году, сообщает Zakon.kz.

Научное название вида – Zoropsis spinimana.

Свое прозвище он получил из-за отметин на груди: напоминает силуэт вампира из классического немого фильма "Носферату". Изначально вид обитал в Средиземноморье, однако с 2000-х годов активно распространяется на север.

По словам доктора Александра Вайганда из Национального музея естественной истории Люксембурга, нынешнее быстрое распространение по Европе следует рассматривать как следствие все усиливающегося изменения климата и глобализации.

С 2020 года местные жители регулярно находили представителей этого вида у себя дома.

Длина тела паука составляет 1,5-2 см, а размах лап может достигать 8 см. Он является одним из самых крупных в Центральной Европе. Арахнид имеет коричневый или серо-коричневый окрас с темными узорами.

Примечательно, как отмечено в публикации издания РБК Life, пауки Носферату не плетут паутину. Они охотятся ночью, передвигаясь и ловя насекомых. Из-за подобного образа жизни их часто можно встретить в домах и квартирах.

Также говорят, что укус этих пауков похож на укус осы. Сам укус безвреден для человека. Из-за него может возникнуть покраснение или отек, но серьезные реакции встречаются редко.

Ранее мы рассказывали, что летом 2026 года змеи стали чаще встречаться на пляжах Черного и Каспийского морей. Всему виной изменения береговой линии, сокращения болот и рост температуры.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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