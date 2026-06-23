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Мир

Змеи заполонили берега Черного и Каспийского морей

Змея, вода, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 12:57 Фото: pixabay
Летом 2026 года змеи стали чаще встречаться на пляжах Черного и Каспийского морей. Всему виной изменения береговой линии, сокращения болот и рост температуры. Поэтому пресмыкающиеся все чаще переходят к водному образу жизни, сообщает Zakon.kz.

Так, встречи отдыхающих с рептилиями уже зафиксированы в Сочи, Севастополе, Дербенте и Махачкале. Одна из главных причин "переезда" водяных змей – увеличение солености Азовского и Черного морей за последние десятилетия.

Это меняет распределение рыбы и кормовой базы. Водяные ужи, например, могут активнее перемещаться вдоль побережья и через район Керченского пролива, оказываясь в Черном море.

Также на процесс повлияли сильные осадки и паводки в Краснодарском крае, после которых змей вынесло из дельты Кубани, лиманов и устьев небольших рек.

Биолог Виктория Личагина в разговоре с Telegram-каналом Baza поделилась, что на росте популяции сказалось и повышение температуры: рептилии относятся к холоднокровным животным и зависят от температуры окружающей среды.

На обилие пресмыкающихся в Каспийском море повлияло крупнейшее наводнение в Дагестане весной этого года, а еще – сокращение болотных территорий, особенно в районах дельты Волги.

"Когда заболоченные участки пересыхают или меняют гидрологический режим, змеи мигрируют", – отмечает биолог.

На побережьях Каспийского моря туристы уже обнаружили водяных ужей и гюрз – ядовитых змей семейства гадюковых.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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