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Мир

Илон Маск потерял статус триллионера из-за падения акций SpaceX

Илон Маск, основатель SpaceX, директор Tesla, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 20:55 Фото: flickr/Daniel Oberhaus
24 июня 2026 года Илон Маск потерял свой статус триллионера в двух списках самых богатых людей после того, как акции его компании SpaceX упали с рекордных максимумов, сообщает Zakon.kz.

Согласно списку миллиардеров Forbes, состояние Маска 24 июня снизилось до 956,5 млрд долларов по сравнению с 1,1 трлн долларов в начале недели, 22 июня.

Возвращение Маска в ряды миллиардеров произошло после падения акций SpaceX, пишет The Guardian.

Индекс миллиардеров Bloomberg также оценивает состояние Маска в 957 миллиардов долларов, что делает его самым богатым человеком в мире, но лишенным статуса триллионера.

В ходе первичного публичного размещения акций SpaceX продала инвесторам акции по цене 135 долларов за штуку. 12 июня, в первый день торгов, их цена подскочила до 176 долларов, сделав Маска первым в мире триллионером, и достигла пика в 225 долларов 16 июня. Однако 23 июня вечером, после падения на 16%, цена акций снизилась до 156 долларов.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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