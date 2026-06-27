Число погибших после серии землетрясений в Венесуэле резко возросло
По информации Xinhua, после двух мощных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5 в стране также было зарегистрировано около 430 афтершоков слабой и средней силы.
Выступая в эфире государственного телевидения, Родригес от имени властей Венесуэлы выразил глубокие соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим в результате природной катастрофы.
Он также сообщил, что поисково-спасательная операция продолжается в круглосуточном режиме. По его словам, десятки тысяч человек задействованы в ликвидации последствий землетрясений и поиске людей под завалами.
Вечером 24 июня 2026 года на северо-западе Венесуэлы зафиксировали два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Толчки замечены в десяти километрах друг от друга. В итоге разрушено множество жилых домов и правительственных зданий, закрыт главный аэропорт республики.
Это землетрясение в Венесуэле назвали самым мощным за более чем 100 лет.
Ранее сообщалось, что 2980 человек пострадали из-за землетрясения в Венесуэле. 589 жителей погибли. Десятки людей удалось спасти. Об этом заявила уполномоченный президент страны Делси Родригес.