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Мир

Число погибших после серии землетрясений в Венесуэле резко возросло

выросло число погибших в Венесуэле, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 23:42 Фото: magnific.com
Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле увеличилось до 1430 человек. Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес. По его словам, более 3,2 тыс. пострадавших уже получили необходимую медицинскую помощь, сообщает Zakon.kz.

По информации Xinhua, после двух мощных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5 в стране также было зарегистрировано около 430 афтершоков слабой и средней силы.

Выступая в эфире государственного телевидения, Родригес от имени властей Венесуэлы выразил глубокие соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим в результате природной катастрофы.

Он также сообщил, что поисково-спасательная операция продолжается в круглосуточном режиме. По его словам, десятки тысяч человек задействованы в ликвидации последствий землетрясений и поиске людей под завалами.

Вечером 24 июня 2026 года на северо-западе Венесуэлы зафиксировали два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Толчки замечены в десяти километрах друг от друга. В итоге разрушено множество жилых домов и правительственных зданий, закрыт главный аэропорт республики.

Это землетрясение в Венесуэле назвали самым мощным за более чем 100 лет.

Ранее сообщалось, что 2980 человек пострадали из-за землетрясения в Венесуэле. 589 жителей погибли. Десятки людей удалось спасти. Об этом заявила уполномоченный президент страны Делси Родригес.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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