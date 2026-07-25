Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 5500 человек
За эту неделю умерли 148 человек, пострадавших во время землетрясений в Венесуэле. Травмы получили в общей сложности свыше 16 700 жителей, сообщил Родригес.
Стихийное бедствие привело к масштабным разрушениям. Почти 18 тысяч человек лишились крыши над головой. 190 зданий оказались полностью уничтожены, еще 856 объектов получили серьезные повреждения и теперь непригодны для проживания.
Оперативные службы смогли вызволить из‑под завалов 6462 человека. Спасатели продолжают работать в наиболее пострадавших районах, поэтому власти часто публикуют информацию о новых выявленных случаях гибели людей.
По данным Минздрава страны, 47 942 пострадавших получили необходимую медпомощь. Для размещения людей, оставшихся без жилья, развернули временные лагеря. В пострадавшие районы доставляют продукты питания.
Землетрясение в Венесуэле произошло 24 июня 2026 года. Специалисты зафиксировали два подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5; а временной интервал между ними составил примерно 40 секунд. Эпицентры располагались в 10 километрах друг от друга в штате Яракуй. Затем случилось больше полутора тысяч афтершоков.
Ранее мы писали, что после двойного землетрясения в Венесуэле без крова остаются около 18 тысяч человек.