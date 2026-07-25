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Происшествия

Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 5500 человек

Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 5,5 тысяч человек, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 13:42 Фото: BBC
Снова увеличилось количество погибших из-за разрушительных землетрясений, произошедших месяц назад в Венесуэле. На сегодняшний день насчитывается 5546 жертв. Такие цифры привел в социальных сетях Хорхе Родригес, возглавляющий Национальную ассамблею (парламент), сообщает Zakon.kz.

За эту неделю умерли 148 человек, пострадавших во время землетрясений в Венесуэле. Травмы получили в общей сложности свыше 16 700 жителей, сообщил Родригес.

Стихийное бедствие привело к масштабным разрушениям. Почти 18 тысяч человек лишились крыши над головой. 190 зданий оказались полностью уничтожены, еще 856 объектов получили серьезные повреждения и теперь непригодны для проживания.

Оперативные службы смогли вызволить из‑под завалов 6462 человека. Спасатели продолжают работать в наиболее пострадавших районах, поэтому власти часто публикуют информацию о новых выявленных случаях гибели людей.

По данным Минздрава страны, 47 942 пострадавших получили необходимую медпомощь. Для размещения людей, оставшихся без жилья, развернули временные лагеря. В пострадавшие районы доставляют продукты питания.

Землетрясение в Венесуэле произошло 24 июня 2026 года. Специалисты зафиксировали два подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5; а временной интервал между ними составил примерно 40 секунд. Эпицентры располагались в 10 километрах друг от друга в штате Яракуй. Затем случилось больше полутора тысяч афтершоков.

Ранее мы писали, что после двойного землетрясения в Венесуэле без крова остаются около 18 тысяч человек.

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Фото Денис Брагин
Денис Брагин
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